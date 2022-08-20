«ПСЖ» обозначил новую трансферную цель

21-летний сербский полузащитник Иван Илич, который принадлежит итальянской «Вероне», попал на карандаш скаутов французского «ПСЖ», об этом сообщил в социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, парижане могут оформить переход Илича до закрытия текущего трансферного окна. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 14 миллионов евро. Контракт хавбека с «Вероной» рассчитан до конца июня 2026 года.

В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 34 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.