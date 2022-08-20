Костич назвал свою задачу в «Ювентусе»

Сербский полузащитник Филип Костич, перешедший этим летом в туринский «Ювентус» из немецкого «Айнтрахта», высказался по поводу своего трансфера в итальянский гранд.

«Я буду максимально выкладываться в матчах за «старую синьору». Менталитет этого клуба заключается в том, чтобы всегда стремиться к победе. На какой позиции буду играть? Этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. Моя основная задача – снабжать наших форвардов передачами. Для этого меня и подписали», - передает слова футболиста пресс-служба туринского клуба.

Трансфер Костича обошелся «Ювентусу» в 12 миллионов евро. С полузащитником был подписан четырехлетний трудовой договор.