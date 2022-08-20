Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Костич назвал свою задачу в «Ювентусе»

 
20 Августа 2022 • 06:22 Комментировать

Сербский полузащитник Филип Костич, перешедший этим летом в туринский «Ювентус» из немецкого «Айнтрахта», высказался по поводу своего трансфера в итальянский гранд.

«Я буду максимально выкладываться в матчах за «старую синьору». Менталитет этого клуба заключается в том, чтобы всегда стремиться к победе. На какой позиции буду играть? Этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. Моя основная задача – снабжать наших форвардов передачами. Для этого меня и подписали», - передает слова футболиста пресс-служба туринского клуба.

Трансфер Костича обошелся «Ювентусу» в 12 миллионов евро. С полузащитником был подписан четырехлетний трудовой договор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  19:30 Удинезе ... Салернитана 1.75 3.90 4.70
20.08  19:30 Торино ... Лацио 3.10 3.45 2.34
20.08  21:45 Сассуоло ... Лечче 1.77 4.05 4.20
20.08  21:45 Интер Милан ... Специя 1.25 6.80 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
06:22 · Италия. Серия А
Костич назвал свою задачу в «Ювентусе»
05:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял Бонуччи - может не сыграть против «Сампдории»
04:58 · Италия. Серия А
Агент Раду поблагодарил «Кремонезе» за поддержку
03:48 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Специя» - непростой соперник»
00:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович расслабляется на своей яхте
00:39 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» стал приоритетной целью «Милана»
00:23 · Италия. Серия А
Дамсгор пообещал болеть за «Сампдорию»
19 Августа
20:58 · Италия. Серия А
Депай предъявил «Барселоне» последнее требование перед уходом в «Ювентус» 1
20:11 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Шкриньяру новый контракт со значительным увеличением зарплаты
20:02 · Италия. Серия А
Юрич: «Миранчук - уникальный игрок»
19:28 · Италия. Серия А
Ринкон готов дать бой своему бывшему клубу
19:21 · Италия. Серия Б
«Ливорно» возвращается - команду допустили в профессиональный футбол
18:53 · Италия. Серия А
​«Наполи» объявил о переходе Ндомбеле официально
18:50 · Италия. Серия А
Шкриньяр не перейдёт в «ПСЖ», «Интер» снова отверг их предложение 1
14:31 · Италия. Серия А
Юрич заявил, что Лукич больше не капитан «Торино»
Все новости
Рекомендуем