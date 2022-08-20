Агент Раду поблагодарил «Кремонезе» за поддержку

Мы уже рассказывали о злоключениях румынского голкипера Ионуца Раду, который совершил две грубые ошибки за короткий промежуток времени. Первая из них стоила ему места в миланском «Интере», а на новом рабочем месте Раду начал с того, что стал причиной проигранного матча «Фиорентине».

Тем не менее, в клубе сделали все возможное, чтобы поддержать голкипера и не дать ему пасть духом. Агент румынского вратаря Оскар Дамиани поблагодарил клуб за такое отношение.

- Сообщение от «Кремонезе» очень приятное, мудрое, воспитанное, оно многое говорит о клубе. Раду совершил ошибку. Но он также доказал, что на него можно полагаться, во многих моментах, - цитирует Дамиани derbyderbyderby.it.