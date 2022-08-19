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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» подписала трансферную цель ЦСКА официально

 
19 Августа 2022 • 08:56 Комментировать

20-летний уругвайский защитник Хоакин Соса, выступавший у себя на родине, переехал в итальянский чемпионат. Новым местом работы перспективного игрока стала «Болонья».

Как информирует пресс-служба клуба Серии А, контракт с новобранцем рассчитан до середины 2027 года. Сумма сделки не афишируется, однако, по данным портала Transfermarkt, она составила 1,7 миллиона евро.

Стоит напомнить, что не так давно интерес к Сосе проявлял московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Хоакин играл на правах аренды за «Ливерпуль Монтевидео». Он принял участие в 20 матчах и отдал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Хоакин Соса
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