20-летний уругвайский защитник Хоакин Соса, выступавший у себя на родине, переехал в итальянский чемпионат. Новым местом работы перспективного игрока стала «Болонья».

Как информирует пресс-служба клуба Серии А, контракт с новобранцем рассчитан до середины 2027 года. Сумма сделки не афишируется, однако, по данным портала Transfermarkt, она составила 1,7 миллиона евро.

Стоит напомнить, что не так давно интерес к Сосе проявлял московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Хоакин играл на правах аренды за «Ливерпуль Монтевидео». Он принял участие в 20 матчах и отдал голевую передачу.