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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» усилилась форвардом «Вильярреала»

 
19 Августа 2022 • 08:51 Комментировать

Сенегальский нападающий Булай Диа покинул испанский «Вильярреал» и перебрался в чемпионат Италии. 25-летний африканец стал игроком «Салернитаны», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны заключили арендное соглашение до завершения текущего сезона. По окончании срока аренды итальянская сторона будет иметь возможность оформить полноценный переход футболиста.

Трансферная стоимость Диа, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах «жёлтой субмарины», записав на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Салернитана Трансферы футбола - лето 2022 Булай Диа
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