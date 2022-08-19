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Чемпионат Италии. Серия А

Французский топ-клуб хочет купить Малиновского

 
19 Августа 2022 • 07:32 Комментировать

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» в текущее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, у украинского хавбека есть вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

Заинтересованность в услугах игрока проявляет «Марсель». Представители провансальского клуба вступили в переговоры с бергамасками по трансферу Малиновского. Сам Руслан не против нового вызова в карьере.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах Серии А, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. За «Аталанту» он играет с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский Трансферы футбола - лето 2022
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