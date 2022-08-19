Французский топ-клуб хочет купить Малиновского

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» в текущее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, у украинского хавбека есть вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

Заинтересованность в услугах игрока проявляет «Марсель». Представители провансальского клуба вступили в переговоры с бергамасками по трансферу Малиновского. Сам Руслан не против нового вызова в карьере.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах Серии А, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. За «Аталанту» он играет с 2019 года.