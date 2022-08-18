Джованни Симеоне официально стал футболистом «Наполи». Аргентинец проведёт сезон за неаполитанцев на правах аренды за 3,5 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 12 миллионов.

Симеоне заменит в «Наполи» лучшего бомбардира в истории клуба Дриса Мертенса, который ранее ушёл из клуба свободным агентом. Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний Симеоне забил за «Верону» 17 голов и отдал 5 результативных передач в итальянской Серии А.

Следующим новичком «Наполи» должен стать нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори. Клуб уже договорился с «чёрно-зелёными» об условиях аренды с обязательным правом выкупа.