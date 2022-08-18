Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о трансфере Симеоне официально

 
18 Августа 2022 • 12:44 Комментировать
Наполи
...
Монца
1.37 5.10 8.00
21.08 19:30

Джованни Симеоне официально стал футболистом «Наполи». Аргентинец проведёт сезон за неаполитанцев на правах аренды за 3,5 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 12 миллионов.

Симеоне заменит в «Наполи» лучшего бомбардира в истории клуба Дриса Мертенса, который ранее ушёл из клуба свободным агентом. Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний Симеоне забил за «Верону» 17 голов и отдал 5 результативных передач в итальянской Серии А.

Следующим новичком «Наполи» должен стать нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори. Клуб уже договорился с «чёрно-зелёными» об условиях аренды с обязательным правом выкупа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
12:44 · Италия. Серия А
«Наполи» объявил о трансфере Симеоне официально
12:12 · Италия. Серия А
Дзаньоло согласился подписать новый контракт с «Ромой», клуб почти удвоит игроку зарплату
12:00 · Италия. Серия А
«Аталанта» согласовала трансфер защитника «Удинезе»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Клюйверт согласовал контракт с лондонским клубом
11:22 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Интера» ван дер Мейде: «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80» 1
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду Серии А
10:56 · Италия. Серия А
Моуринью зовёт Балотелли в «Рому» 1
10:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» сегодня планирует закрыть сделку по Депаю
09:47 · Италия. Серия А
«Милан» назвал новую трансферную цель
09:39 · Италия. Серия А
Моуринью уговаривает Белотти перейти в «Рому»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб нацелился на Бельерина
07:32 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А отказался от аренды игрока «Ростова»
06:25 · Италия. Серия А
«Наполи» решил арендовать Распадори
17 Августа
22:29 · Италия. Серия А
Вьери: «Интер» - самый сильный клуб чемпионата»
21:42 · Италия. Серия А
Итальянские папарацци заметили Аллегри в компании новой спутницы
Все новости
Рекомендуем