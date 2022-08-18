«Милан» назвал новую трансферную цель

Хавбек Рафаэл Нвадике, права на которого принадлежат датскому «Мидтьюлланду», может переехать в итальянский чемпионат. Интерес к футболисту проявляет «Милан», который хочет приобрести усиление в среднюю линию.

Согласно данным Milan News, датская сторона требует за трансфер своего игрока семь-восемь миллионов евро. В свою очередь «россонери» считают требования «Мидтьюлланда» завышенными – миланцы готовы заплатит за футболиста не более пяти миллионов.

В новом сезоне чемпионата Дании 21-летний нигерийский полузащитник провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.