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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» назвал новую трансферную цель

 
18 Августа 2022 • 09:47 Комментировать

Хавбек Рафаэл Нвадике, права на которого принадлежат датскому «Мидтьюлланду», может переехать в итальянский чемпионат. Интерес к футболисту проявляет «Милан», который хочет приобрести усиление в среднюю линию.

Согласно данным Milan News, датская сторона требует за трансфер своего игрока семь-восемь миллионов евро. В свою очередь «россонери» считают требования «Мидтьюлланда» завышенными – миланцы готовы заплатит за футболиста не более пяти миллионов.

В новом сезоне чемпионата Дании 21-летний нигерийский полузащитник провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Трансферы футбола - лето 2022 Рафаэл Нвадике
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