Моуринью уговаривает Белотти перейти в «Рому»

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Торино», интересен главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

По сообщениям инсайдера Альфредо Педуллы, португальский наставник лично контактировал с бомбардиром на предмет трансфера. «Особенный» пообещал Белотти, что римляне сделают ему предложение до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее в прессе появились слухи об интересе к Андреа со стороны турецкого клуба.

Нападающий выступал в составе туринского коллектива с 2015 по 2022 год. В минувшем сезоне он забил восемь голов в 22 матчах Серии А.