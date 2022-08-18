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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью уговаривает Белотти перейти в «Рому»

 
18 Августа 2022 • 09:39 Комментировать

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Торино», интересен главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

По сообщениям инсайдера Альфредо Педуллы, португальский наставник лично контактировал с бомбардиром на предмет трансфера. «Особенный» пообещал Белотти, что римляне сделают ему предложение до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее в прессе появились слухи об интересе к Андреа со стороны турецкого клуба.

Нападающий выступал в составе туринского коллектива с 2015 по 2022 год. В минувшем сезоне он забил восемь голов в 22 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022
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