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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» решил арендовать Распадори

 
18 Августа 2022 • 06:25 Комментировать
Наполи
...
Монца
1.37 5.10 8.00
21.08 19:30

«Наполи» договорился с «Сассуоло» об аренде Джакомо Распадори, он перейдет в стан неаполитанцев из «Сассуоло» на основании арендного соглашения. Ранее «Наполи» предлагал выкупить его, но стороны так и не сошлись в цене, и потому решили использовать другую формулу.

Аренда Распадори, сообщил известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, обойдется клубу в 5 миллионов евро. Однако при этом «Наполи» обязуется позже выкупить игрока за 25 миллионов евро, а если он продемонстрирует определенные статистические показатели, то «Наполи» перечислит за игрока сборной Италии еще пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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