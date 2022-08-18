«Наполи» решил арендовать Распадори

«Наполи» договорился с «Сассуоло» об аренде Джакомо Распадори, он перейдет в стан неаполитанцев из «Сассуоло» на основании арендного соглашения. Ранее «Наполи» предлагал выкупить его, но стороны так и не сошлись в цене, и потому решили использовать другую формулу.

Аренда Распадори, сообщил известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, обойдется клубу в 5 миллионов евро. Однако при этом «Наполи» обязуется позже выкупить игрока за 25 миллионов евро, а если он продемонстрирует определенные статистические показатели, то «Наполи» перечислит за игрока сборной Италии еще пять миллионов евро.