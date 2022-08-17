Раньери оценил игру топ-клубов Италии

Итальянский наставник Клаудио Раньери поделился своими впечатлениями о первом туре итальянского чемпионата. Все фавориты начали турнир с победы, первые восемь клубов прошлого сезона выиграли свои матчи и в нынешнем чемпионате - такое в истории итальянского футбола случилось впервые.

- «Милан» играет легко, он навевает воспоминания о лучших временах клуба. В связи с этим некоторые неточности и шероховатости допустимы. Мы только в начале чемпионата. Цель видна - играть красиво. «Интер»? Когда ты наваливаешься на ворота соперника, рано или поздно гол случается. «Рома»? Она очень квадратная, и когда при этом они играют быстро, получается на загляденье, - цитирует Раньери Il Messaggero.