Навас всё ближе к «Наполи»

С приходом нового тренера Кристофа Галтье в «ПСЖ» дела Кейлора Наваса в клубе резко пошли на спад - новый наставник однозначно сделал выбор в пользу итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Его кандидатурой активно интересуется итальянский «Наполи», однако для этого коста-риканскому вратарю придется согласиться на существенное снижение зарплаты. По информации Corriere Dello Sport, «Наполи» готов платить ему не более четверти от той зарплаты, которую он получает сейчас в «ПСЖ» - а это девять миллионов евро.

Не исключено, что в сделке примет участие Фабиан Руис - «ПСЖ» хотел бы видеть испанского полузащитника в своем составе.