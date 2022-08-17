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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти – о де Лаурентисе: «Он действительно очень жёсткий президент»

 
17 Августа 2022 • 14:13 Комментировать
Наполи
...
Монца
1.37 5.10 8.00
21.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о своих отношениях с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

«Мы оба являемся людьми, которые привыкли прямо высказывать друг другу все претензии, хотя он делает это больше. Де Лаурентис действительно очень жёсткий президент во многих отношениях», – цитирует итальянского специалиста DAZN.

Напомним, что Спаллетти в своём дебютном сезоне во главе «Наполи» помог клубу финишировать в топ-3 Серии А и квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

Этим летом «Наполи» покинули лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс, капитан Лоренцо Инсинье и ключевой защитник Калиду Кулибали. Также к уходу близок хавбек Фабиан Руис.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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