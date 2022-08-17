«Рома» снова попытается продлить контракт с Дзаньоло

«Рома» не теряет надежд продлить контракт со своим молодым воспитанником Николо Дзаньоло. Напомним, что действующее соглашение итальянца с «джаллоросси» рассчитано до лета 2024 года. Этим летом футболиста пытались подписать два клуба – «Милан» и «Ювентус», но никто из них не стал платить требуемые 50 миллионов евро.

По информации от Football Italia, «Рома» вновь планирует начать с Дзаньоло переговоры о продлении контракта. Ожидается, что команда Жозе Моуринью предложит своему воспитаннику соглашение до 2027 года.

В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло отметился голом в финале Лиги конференций и принёс своей команде первый трофей с 2008 года.