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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» снова попытается продлить контракт с Дзаньоло

 
17 Августа 2022 • 11:28 Комментировать
Рома
...
Кремонезе
1.25 5.70 12.50
22.08 19:30

«Рома» не теряет надежд продлить контракт со своим молодым воспитанником Николо Дзаньоло. Напомним, что действующее соглашение итальянца с «джаллоросси» рассчитано до лета 2024 года. Этим летом футболиста пытались подписать два клуба – «Милан» и «Ювентус», но никто из них не стал платить требуемые 50 миллионов евро.

По информации от Football Italia, «Рома» вновь планирует начать с Дзаньоло переговоры о продлении контракта. Ожидается, что команда Жозе Моуринью предложит своему воспитаннику соглашение до 2027 года.

В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло отметился голом в финале Лиги конференций и принёс своей команде первый трофей с 2008 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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