«Интер» назвал «ПСЖ» минимальную цену Шкриньяра

Переговоры между «ПСЖ» и миланским «Интером» по трансферу словацкого защитника Милана Шкриньяра продолжаются, рапортует Le Parisien.

Как стало известно французским журналистам, итальянская сторона готова расстаться с 27-летним игроком, если за него заплатят 80 миллионов евро. В свою очередь «ПСЖ» не планирует тратить такую сумму на трансфер Шкриньяра. В Париже готовы выделить на сделку не более 60 миллионов.

Стоит отметить, что действующее соглашение защитника с «нерадзурри» истекает в следующем году.

Словак играет за «Интер» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил три мяча в 35 поединках Серии А.