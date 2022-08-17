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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» назвал «ПСЖ» минимальную цену Шкриньяра

 
17 Августа 2022 • 10:22 Комментировать

Переговоры между «ПСЖ» и миланским «Интером» по трансферу словацкого защитника Милана Шкриньяра продолжаются, рапортует Le Parisien.

Как стало известно французским журналистам, итальянская сторона готова расстаться с 27-летним игроком, если за него заплатят 80 миллионов евро. В свою очередь «ПСЖ» не планирует тратить такую сумму на трансфер Шкриньяра. В Париже готовы выделить на сделку не более 60 миллионов.

Стоит отметить, что действующее соглашение защитника с «нерадзурри» истекает в следующем году.

Словак играет за «Интер» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил три мяча в 35 поединках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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