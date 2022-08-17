«Интер» сообщил сроки восстановления Мхитаряна

Миланский «Интер» лишился новичка команды Генриха Мхитаряна из-за повреждения. Как информирует пресс-служба «нерадзурри», футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого стали известны сроки его восстановления.

Из-за травмы подколенного сухожилия Мхитарян проведет в лазарете две-три недели. Напомним, что хавбек травмировался по ходу матча первого тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

Армянский полузащитник присоединился к «Интеру» этим летом, перебравшись из столичной «Ромы». Он заключил с миланцами двухлетнее трудовое соглашение.

Во втором туре Серии А «Интер» на домашнем стадионе примет «Специю».