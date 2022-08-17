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Чемпионат Италии. Серия А

Третья форма «Интера» на сезон выполнена в жёлтом цвете фото

 
17 Августа 2022 • 07:47 Комментировать

В интернете появилась фотография третьего комплекта игровой экипировки миланского «Интера» на сезон-2022/2023. Резервная форма «нерадзурри» выполнена в желтом цвете.

Футболка вдохновлена экипировкой команды образца 1992 года, которая также была желтой. Техническим партнером милаского гранда выступает американский производитель спортивной одежды Nike.

«Интер» стартовал в новом розыгрыше чемпионата Италии гостевым поединком против «Лечче». Миланский клуб отпраздновал победу со счетом 2:1.

В следующем туре «нерадзурри» на своем поле примут «Специю». Встреча пройдет 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
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