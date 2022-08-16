​Мхитарян получил травму

Летний новичок «Интера» Генрих Мхитарян на старте нового сезона угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба миланского клуба, в результате обследования у 33-летнего армянского полузащитника были выявлены признаки растяжения мышц левого бедра. В ближайшие дни состояния Мхитаряна будет переоценено.

В игре стартового тура чемпионата Италии против «Лечче» Генрих Мхитарян вышел на замену и провёл на поле 33 минуты. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Напомним, что «Интер» обыграл «Лечче» на выезде со счётом 2:1. Теперь «нерадзурри» готовятся к домашней игре против «Специи», которая пройдёт 20 августа.