«Фиорентина» ищет варианты разрыва контракта с Кокориным

«Фиорентина» намерена расстаться с российским нападающим Александром Кокориным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Кокорин требует полную сумму компенсации, которая полагается ему по контракту и составляет 3,6 миллиона евро. Напомним, действующее соглашение 31-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Кокорин постоянно просит 3,6 миллиона евро, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается. «Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Кокорин защищает цвета «Фиорентины» с января 2021 года. Всего в составе «фиалок» футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.