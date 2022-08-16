​«Ювентус» рассказал об итогах обследования ди Марии

Анхель ди Мария забил гол и отдал результативный пас в первой официальной игре за «Ювентус» против «Сассуоло». Яркий дебют аргентинца в Турине был омрачён его травмой. Ди Мария уже прошёл обследование, об итогах которого рассказала пресс-служба «старой синьоры».

В результате обследования у ди Марии выявили лёгкое повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Футболист точно пропустит 10 дней. Затем Анхель пройдёт повторное обследование.

Напомним, что «Ювентус» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0. Теперь команда Массимилиано Аллегри будет готовиться к игре против «Сампдории», которая пройдёт 22 августа.