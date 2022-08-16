Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти в эксклюзивной беседе с сетевым изданиемпрокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии за итальянский клуб. Напомним, грузин отметился голом и ассистом в матче против «Вероны».

Как вам дебют Хвичи?

«Для любого футболиста важно забить гол сразу же. Мне понравилось, как Хвича действовал в атаке, он много перемещался и взаимодействовал с партнёрами. Давайте не забывать, что на его счету есть и голевая передача, это о многом говорит. На момент, когда Хвича забил, «Наполи» проигрывал, получается, его гол во многом повлиял на игру. Интересно, что он забил головой. Он раньше вообще так делал? Отличный дебют и победа».

Говорят, «Наполи» может подписать Симеоне и Распадори, это повлияет на роль Кварацхелии?

«Наполи» в любом случае нужно усиление, это нормальная ситуация, посмотрите сколько игроков ушло из команды, а до конца трансферного окна может случиться что угодно. В любом случае, конкуренция – это хорошо, никто не говорил, что в таком клубе должно быть легко. Хвиче, как и другим игрокам, нужна конкуренция, чтобы быть лучше. Кто бы не пришёл в «Наполи», у тех игроков, кто уже в команде, обязательно будут шансы».

Какие на ваш взгляд перспективы команды в сезоне?

«Сложно сказать сейчас, это ведь только первый тур. Мне понравилась игра команды, «Наполи» выглядел агрессивно, хотя есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы команда боролась за скудетто. В этом сезоне я ожидаю большую конкуренцию между 5-6 клубами, сезон получится ещё более непредсказуемым, чем прошлый».