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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Наполи» Горетти – о дебюте Хвичи: «Его гол во многом повлиял на игру» эксклюзив

 
16 Августа 2022 • 15:46 Комментировать
Наполи
...
Монца
1.40 5.00 7.70
21.08 19:30
Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии за итальянский клуб. Напомним, грузин отметился голом и ассистом в матче против «Вероны».

Как вам дебют Хвичи?

«Для любого футболиста важно забить гол сразу же. Мне понравилось, как Хвича действовал в атаке, он много перемещался и взаимодействовал с партнёрами. Давайте не забывать, что на его счету есть и голевая передача, это о многом говорит. На момент, когда Хвича забил, «Наполи» проигрывал, получается, его гол во многом повлиял на игру. Интересно, что он забил головой. Он раньше вообще так делал? Отличный дебют и победа».

Говорят, «Наполи» может подписать Симеоне и Распадори, это повлияет на роль Кварацхелии?

«Наполи» в любом случае нужно усиление, это нормальная ситуация, посмотрите сколько игроков ушло из команды, а до конца трансферного окна может случиться что угодно. В любом случае, конкуренция – это хорошо, никто не говорил, что в таком клубе должно быть легко. Хвиче, как и другим игрокам, нужна конкуренция, чтобы быть лучше. Кто бы не пришёл в «Наполи», у тех игроков, кто уже в команде, обязательно будут шансы».

Какие на ваш взгляд перспективы команды в сезоне?

«Сложно сказать сейчас, это ведь только первый тур. Мне понравилась игра команды, «Наполи» выглядел агрессивно, хотя есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы команда боролась за скудетто. В этом сезоне я ожидаю большую конкуренцию между 5-6 клубами, сезон получится ещё более непредсказуемым, чем прошлый».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Роберто Горетти
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