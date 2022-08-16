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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб арендовал полузащитника «Ростова» официально

 
16 Августа 2022 • 10:41 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Новым местом работы 26-летнего скандинавского футболиста стал «Лечче», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Норманн будет защищать цвета итальянского коллектива на правах аренды до окончания сезона-2022/2023. В договоре не будет пописан пункт о возможности выкупа игрока.

В прошедшем сезоне Матиас выступал на правах аренды за английский «Норвич». Норвежец принял участие в 25 поединках, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

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