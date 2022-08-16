«Торино» Миранчука готовит новый трансфер

«Торино» близок к подписанию очередного новичка в текущее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, ряды итальянского клуба вскоре пополнит защитник амстердамского «Аякса» Перр Схюрс.

Трансфер 22-летнего футболиста обойдется туринскому клубу в 9,5 миллиона евро. Еще 3,5 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусных выплат. Также «Аякс» получит 15% процентов от следующего трансфера Схюрса.

В минувшем сезоне Перр принял участие в 30 поединках во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Трудовое соглашение защитника с амстердамским грандом рассчитано до середины 2025 года.