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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» Миранчука готовит новый трансфер

 
16 Августа 2022 • 08:21 Комментировать

«Торино» близок к подписанию очередного новичка в текущее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, ряды итальянского клуба вскоре пополнит защитник амстердамского «Аякса» Перр Схюрс.

Трансфер 22-летнего футболиста обойдется туринскому клубу в 9,5 миллиона евро. Еще 3,5 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусных выплат. Также «Аякс» получит 15% процентов от следующего трансфера Схюрса.

В минувшем сезоне Перр принял участие в 30 поединках во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Трудовое соглашение защитника с амстердамским грандом рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук перр Схюрс Трансферы футбола - лето 2022
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