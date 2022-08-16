В четвёртый раз в истории чемпионата Италии в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьей

В чемпионате Италии прошел первый тур, и он оказался весьма интересным для болельщиков - они увидели 34 гола (в среднем 3,4 за матч), а также всегда наслаждались борьбой - ни одного ничейного результата! Такое в итальянской Серии А случилось лишь в четвертый раз, причем в последний раз произошло более пятидесяти лет назад.

Впервые первый тур прошел без ничьих в сезоне 1933\1934, затем ситуация повторилась буквально в следующем сезоне, 1934\1935, и, наконец, это же произошло в сезоне 1971\1972. С тех пор в первом туре чемпионата Италии неизменно была хотя бы одна ничья. И вот, эта пятидесятилетняя серия прервалась.