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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Насьоналя» Соса продолжит карьеру в Серии А

 
15 Августа 2022 • 20:35 Комментировать
Болонья
...
Верона
2.45 3.30 2.95
21.08 21:45

Защитник «Насьоналя» Хоакин Соса пополнит состав «Болоньи». По сведениям журналиста Николо Скиры, завтра, 16 августа, пройдет медицинский осмотр игрока для перехода в итальянский клуб, после чего будет подписанное трудовое соглашение до 2027 года.

Напомним, что ранее 20-летним футболистом интересовался ЦСКА, который не смог осуществить трансфер защитника по финансовым и юридическим причинам.

На данный момент Соса выступает за уругвайский «Ливерпуль» на правах аренды. В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

 

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