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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью заказал 60 пицц после первой победы в сезоне

 
15 Августа 2022 • 18:58 Комментировать (2)

«Рома» на мажорной ноте стартовала в новом чемпионате Италии. Команда Жозе Моуринью обыграла «Салернитану» на поле соперника со счётом 1:0. После игры главный тренер «волков» заказал для команды и персонала 60 пицц и напитки. Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

Стоит сказать, что после победы над «Салернитаной» в прошлом сезоне Жозе Моуринью публиковал в социальных сетях видео, на котором он ест пиццу на обратном пути в поезде.

Следующий матч итальянской Серии А «Рома» проведёт в понедельник, 22 августа. Команда Жозе Моуринью будет принимать «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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ингерман
15 Августа 2022 в 19:20
ай.. ну маврикевна и жадоба! я и то после чемпика зенита заказал кружку пива и три корачки хлеба.. А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
15 Августа 2022 в 19:20
я думал, сам все сожрал ))
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