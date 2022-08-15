​Моуринью заказал 60 пицц после первой победы в сезоне

«Рома» на мажорной ноте стартовала в новом чемпионате Италии. Команда Жозе Моуринью обыграла «Салернитану» на поле соперника со счётом 1:0. После игры главный тренер «волков» заказал для команды и персонала 60 пицц и напитки. Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

Стоит сказать, что после победы над «Салернитаной» в прошлом сезоне Жозе Моуринью публиковал в социальных сетях видео, на котором он ест пиццу на обратном пути в поезде.

Следующий матч итальянской Серии А «Рома» проведёт в понедельник, 22 августа. Команда Жозе Моуринью будет принимать «Кремонезе».