Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис рассказал об эмоциях после победного гола в матче против «Лечче»

 
15 Августа 2022 • 17:43 Комментировать

Миланский «Интер» в матче первого тура итальянской Серии А смог дожать в гостях «Лечче», забив победный мяч на пятой добавленной минуте второго тайма (2:1).

Решающий гол в той встрече забил Дензел Дюмфрис, который в интервью итальянским изданиям поделился эмоциями от забитого мяча и одержанной над соперником победы.

«Я забил свой первый год в сезоне, но это не имеет значения, потому что важна победа команды. Мы заслужили ее, потому что создали на порядок больше опасных моментов. Я невероятно счастлив и очень надеюсь, что это чувство будет меня сопровождать весь сезон», - отметил футболист.

Кроме того, голландский крайний защитник отметил триумфальное возвращение Ромелу Лукаку, отметив, что его переход в миланскую команду поспособствует завоеванию новых трофеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Ромелу Лукаку Чемпионат Италии Дензел Дюмфрис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
17:52 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звезду Серии А 1
17:43 · Италия. Серия А
Дюмфрис рассказал об эмоциях после победного гола в матче против «Лечче»
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к подписанию молодого полузащитника «Интера»
17:17 · Италия. Серия А
«Милан» не оставляет попыток подписать Онану из «Бордо»
17:00 · Италия. Серия А
Сарри - о волевой победе над «Болоньей»: «Казалось, что все было против нас»
16:15 · Италия. Серия А
Белотти поставил «Роме» ультиматум
15:30 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Рабио в «МЮ» становится всё более вероятным
12:17 · Италия. Серия А
Руис вне заявки «Наполи» на матч против «Вероны»
12:08 · Италия. Серия А
Звёздный игрок «Реала» может перейти в команду Моуринью
11:30 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Кокорин сказал мне, что хочет вернуться в Россию»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» по-прежнему нацелен на игрока, которым дорожит Моуринью
09:34 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио» Таре подтвердил, что Альберто останется на следующий сезон
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» скоро объявит о новом трансфере
07:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на форварда, которого хочет купить «Манчестер Юнайтед»
07:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к подписанию нового форварда
Все новости
Рекомендуем