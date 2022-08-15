Дюмфрис рассказал об эмоциях после победного гола в матче против «Лечче»

Миланский «Интер» в матче первого тура итальянской Серии А смог дожать в гостях «Лечче», забив победный мяч на пятой добавленной минуте второго тайма (2:1).

Решающий гол в той встрече забил Дензел Дюмфрис, который в интервью итальянским изданиям поделился эмоциями от забитого мяча и одержанной над соперником победы.

«Я забил свой первый год в сезоне, но это не имеет значения, потому что важна победа команды. Мы заслужили ее, потому что создали на порядок больше опасных моментов. Я невероятно счастлив и очень надеюсь, что это чувство будет меня сопровождать весь сезон», - отметил футболист.

Кроме того, голландский крайний защитник отметил триумфальное возвращение Ромелу Лукаку, отметив, что его переход в миланскую команду поспособствует завоеванию новых трофеев.