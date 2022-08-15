«Милан» не оставляет попыток подписать Онану из «Бордо»

Действующий чемпион Италии «Милан» не оставляет надежд подписать полузащитника Жана Онану за девять миллионов евро.

Портал RMC Sport отмечает, что миланский клуб сделал повторный запрос по футболисту, который не желает играть во второй французской лиге и ищет варианты для продолжения карьеры.

«Милан» заинтересовался футболистом центра поля после продажи Франка Кесси.

Портал MilanNews сообщает, что «россонери» хотят воспользоваться налаженным контактом с «Бордо» после трансфера Ясина Адли и усилить команду игроком, который поможет «красно-черным» удержать ранее занятые позиции.