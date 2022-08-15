Сарри - о волевой победе над «Болоньей»: «Казалось, что все было против нас»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри пообщался с итальянскими журналистами после победы его команды над «Болоньей» в домашнем поединке первого тура. Его слова приводит официальный сайт «орлов».

«Я остался доволен той атмосферой на стадионе, а также отношением команды к игре. Поначалу мне казалось, что все против нас. Что нас кто-то проклял, ведь мы с самого начала остались в меньшинстве, потом пропустили гол, но затем перевернули игру. Это было совсем непросто, тем более, что на улице была настоящая жара. Мы вынудили соперников дважды ошибиться и завоевали важнейшие три очка, несмотря на провальный старт», - отметил Сарри.

Кроме того, наставник «орлов» уверен, что в этом сезоне его команде по силам побороться за место в Лиге чемпионов и дать бой признанным грандам Серии А.

Напомним, в матче первого тура стартовавшего чемпионата Италии «лациале» смогли одержать волевую победу над «Болоньей» со счетом 2:1.