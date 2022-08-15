Белотти поставил «Роме» ультиматум

Нападающий Андреа Белотти поставил столичной «Роме» ультиматум. Или «джалоросси» подпишут его на этой неделе, или он примет решение перейти в турецкий «Галатасарай» или французскую «Ниццу», сообщает Tuttosport.

Известно, что французский клуб предлагает итальянцу контракт на четыре года, а также зарплату в шесть миллионов евро в год.

«Рома», в свою очередь, ради трансфера Белотти должна избавиться от Элдора Шомуродова. Представители римского коллектива пока никак не комментируют требование Белотти.

Сейчас Белотти тренируется в Палермо по индивидуальной программе, чтобы быть в форме после перехода в новый клуб.