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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти поставил «Роме» ультиматум

 
15 Августа 2022 • 16:15 Комментировать

Нападающий Андреа Белотти поставил столичной «Роме» ультиматум. Или «джалоросси» подпишут его на этой неделе, или он примет решение перейти в турецкий «Галатасарай» или французскую «Ниццу», сообщает Tuttosport.

Известно, что французский клуб предлагает итальянцу контракт на четыре года, а также зарплату в шесть миллионов евро в год.

«Рома», в свою очередь, ради трансфера Белотти должна избавиться от Элдора Шомуродова. Представители римского коллектива пока никак не комментируют требование Белотти.

Сейчас Белотти тренируется в Палермо по индивидуальной программе, чтобы быть в форме после перехода в новый клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Ницца Серия А Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022
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