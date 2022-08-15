Звёздный игрок «Реала» может перейти в команду Моуринью

Хавбек сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. По сведениям Calciomercatoweb, интерес к 26-летнему исполнителю проявляет столичная «Рома», которую тренирует португалец Жозе Моуринью.

Римский клуб предпримет попытку подписать Асенсио, если не сможет удержать в команде полузащитника Николо Дзаньоло.

Напомним, что Марко выступает в составе «королевского» клуба с лета 2015 года. В футболке «сливочных» он сыграл 235 поединков, записав на свой счет 49 забитых мячей и 24 результативные передачи. Его контракт с мадридцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.