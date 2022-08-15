«Ювентус» нацелился на форварда, которого хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, выступающий на клубном уровне за итальянскую «Болонью», может пойти на повышение.

Согласно сведениям, которыми располагает инсайдер Николо Скира, новым пунктом назначения 33-летнего форварда может стать туринский «Ювентус». «Старая синьора» оформит трансфер Арнаутовича в том случае, если команду покинет Мойзе Кин.

Ранее фаворитом на подписание австрийца считался «Манчестер Юнайтед», однако сделка сорвалась.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий забил 14 голов (два – с пенальти) и сделал одну результативную передачу в 33 поединках.