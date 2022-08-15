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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» близок к подписанию нового форварда

15 Августа 2022 • 07:42 Комментировать

Нападающий Томмазо Манчини, правами на которого владеет «Виченца», близок к переходу в туринский «Ювентус». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Как стало известно инсайдеру, стороны провели успешные переговоры и договорились о сделке. С Манчини «старая синьора» подпишет долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2026 года.

18-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Виченцу» в Серии Б. Томмазо принял участие в восьми поединках, в которых не отметился голевыми действиями и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Трансферы футбола - лето 2022 Томмазо Манчини
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