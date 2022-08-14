​Сёмин считает, что Миранчук может оказаться в топ-клубе Серии А

На неделе Алексей Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино». «Быки» арендовали российского полузащитника с правом выкупа.

Миранчук перешёл в клуб рангом ниже, однако его бывший тренер Юрий Сёмин считает, что хавбек ещё может оказаться в топ-команде Серии А.

«Считаю, у Алексея ещё есть шансы перейти в топ-клуб. Во-первых, всё будет зависеть от того, как он проведёт новый сезон. Тут все находится в его руках. Во-вторых, очень важно, что он уже адаптировался к Италии», - высказался Сёмин, чьи слова приводит RT на русском.

Напомним, что Алексей Миранчук отметился голом в первом же матче Серии А за «Торино». Россиянин поразил ворота «Монцы». Правда, Миранчук был заменён уже в перерыве из-за полученного им повреждения.

Следующий матч «Торино» проведёт 20 августа против «Лацио».