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Чемпионат Италии. Серия А

​Сёмин считает, что Миранчук может оказаться в топ-клубе Серии А

14 Августа 2022 • 14:32 Комментировать

На неделе Алексей Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино». «Быки» арендовали российского полузащитника с правом выкупа.

Миранчук перешёл в клуб рангом ниже, однако его бывший тренер Юрий Сёмин считает, что хавбек ещё может оказаться в топ-команде Серии А.

«Считаю, у Алексея ещё есть шансы перейти в топ-клуб. Во-первых, всё будет зависеть от того, как он проведёт новый сезон. Тут все находится в его руках. Во-вторых, очень важно, что он уже адаптировался к Италии», - высказался Сёмин, чьи слова приводит RT на русском.

Напомним, что Алексей Миранчук отметился голом в первом же матче Серии А за «Торино». Россиянин поразил ворота «Монцы». Правда, Миранчук был заменён уже в перерыве из-за полученного им повреждения.

Следующий матч «Торино» проведёт 20 августа против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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