Икарди отказал итальянскому клубу

29-летний резервист «ПСЖ» Мауро Икарди отказался от возвращения в итальянский чемпионат, где ранее защищал цвета миланского «Интера».

Заинтересованность в услугах аргентинского нападающего проявляла «Монца». Дебютант Серии А предлагал игроку сотрудничество, однако такой вариант продолжения карьеры не устроил Икарди, рапортует в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Ранее в СМИ появились слухи об интересе к Икарди со стороны «Манчестер Юнайтед» и турецкого «Галатасарая».

В минувшем сезоне Мауро забил пять мячей в 30 матчах за парижский коллектив. Его трансферный ценник – 22 миллиона евро.