«ПСЖ» назвал «Ювентусу» цену Паредеса

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом рапортует Tuttosport.

Согласно сведениям итальянских журналистов, «ПСЖ», который владеет правами на футболиста, готов расстаться с ним за определенную сумму. Французский гранд хочет выручить с трансфера Паредеса порядка 25 миллионов евро.

В свою очередь туринская сторона рассчитывает получить скидку или оформить аренду аргентинца.

Сам Паредес готов перебраться в «Ювентус» вслед за своим соотечественником Анхелем ди Марией. Контракт Леандро с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.