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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» назвал «Ювентусу» цену Паредеса

14 Августа 2022 • 10:26 Комментировать

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом рапортует Tuttosport.

Согласно сведениям итальянских журналистов, «ПСЖ», который владеет правами на футболиста, готов расстаться с ним за определенную сумму. Французский гранд хочет выручить с трансфера Паредеса порядка 25 миллионов евро.

В свою очередь туринская сторона рассчитывает получить скидку или оформить аренду аргентинца.

Сам Паредес готов перебраться в «Ювентус» вслед за своим соотечественником Анхелем ди Марией. Контракт Леандро с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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