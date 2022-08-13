Кандрева: «Я дал всё «Сампдории», нужен новый вызов»

Мы уже сообщали о том, что ветеран итальянского футбола Антонио Кандрева, поиграв за «Сампдорию», решил перебраться в «Салернитану». В интервью официальному сайту клуба Кандрева пояснил причины такого решения.

- Я очень доволен своей новой работой. Мне не терпится быстрее приступить к ней. Я дал все, что мог «Сампдории», старался представлять клуб как можно лучше. Много эмоций за два года, много самопожертвования, отличные партнеры. Спасибо, «Сампдория»! Теперь меня ждет новый проект, - заявил игрок.

В первом туре нового чемпионата Серии А «Салернитана» сыграет дома с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял семнадцатое место в турнирной таблице Серии А.