​Агент объяснил, почему Миранчук не рассматривал варианты в России

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, высказался по поводу ситуации, с которой столкнулся его клиент.

Напомним, что на днях Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино». «Быки» арендовали россиянина с правом выкупа.

По словам Шпинева, Миранчук не рассматривал варианты с возвращением в Россию. Агент объяснил такую позицию футболиста.

«Почему не рассматривали Россию? Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает», - высказался Шпинев, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».