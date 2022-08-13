​Директор «Торино» высказался о возможном выкупе Миранчука

На днях «Торино» объявил о переходе в свои ряды полузащитника Алексея Миранчука. «Быки» арендовали россиянина у «Аталанты» с опцией выкупа. Комментарий по поводу этой самой опции дал Давиде Ваньяти, занимающий должность спортивного директора туринского клуба.

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договорённость о сумме возможного выкупа, но всё будет решаться следующим летом», - высказался Ваньяти, чьи слова на своих страницах передаёт sport24.

Если верить информации из прессы, «Торино» будет иметь возможность выкупить права на Алексея Миранчука за 12 миллионов евро.

В субботу «Торино» сыграет против «Монцы» в первом туре Серии А. Не пропустите текстовую трансляцию.