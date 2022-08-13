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Чемпионат Италии. Серия А

Павел Стипиди: «Гасперини и так и сяк пытался встроить Миранчука в игру, но он плыл по течению» эксклюзив

13 Августа 2022 • 11:14 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

- На сегодняшний день Алексей Миранчук застыл в одном состоянии. Есть такие футболисты, которые набирают определённый уровень и на этом останавливаются – ни вправо, ни влево, ни вперёд, ни назад. Я не думаю, что «Аталанта» два года назад особенно хотела Миранчука покупать, но он каким-то образом там оказался. Как именно он туда перешёл, я не знаю, не интересовался. Тренер Гасперини и так и сяк пытался встроить его в командную игру. Значит, Миранчук не смог выиграть у своих оппонентов по амплуа конкуренцию за место в основном составе. Не «Аталанта» в этом виновата.

То, что Миранчук перешёл в «Торино», в данной ситуации шаг правильный – а вдруг там что-то у него получиться. Но чтобы там что-то получилось, нужно трудиться. Я думаю, проблема Миранчука не в том, где он играет, – он мог перейти куда угодно – а в том, что он уже отвык трудиться и плывёт по течению. Возвращаться в Россию ему сейчас было бы неинтересно – кроме «Локомотива», его никто не пригласит. А в «Локомотив» он не хочет, потому что ему комфортней в Италии.

Агент Миранчука молодец, раз дал ему возможность перейти в «Торино». Я сам не знаю много про этот клуб, но итальянцы, с которыми я разговариваю, сотрудничаю и общаюсь, говорят, что «Торино» – достаточно слабая команда, которая наверняка будет бороться за выживание. При этом у Миранчука есть шанс там себя проявить, и я буду рад, если у него получится. Но, опять же, для этого он должен пахать и пахать, а в последнее время он не прогрессирует как футболист.

Вспомните матч за Суперкубок Европы. Анчелотти выпустил на замены молодых пацанов – вы видели, как здорово они играли? Родриго, Камавинга – они выходят и бегут, хотя счет 2:0 в пользу «Реала». Рвутся вперёд, хотят проявить себя, стремятся к своей мечте. Что-то я не видел, чтобы у Миранчука в «Аталанте» была какая-то мечта. Он плыл по течению. К большому сожалению, на сегодняшний день наши футболисты воспитаны преимущественно в таком формате. Журналисты кричат, что клубы из Германии или ещё откуда-то заберут Фомина и Захаряна, а потом выясняется, что в тех клубах даже не знают, кто это такие.

Наши футболисты разбалованы. Они получают в Российской премьер-лиге огромные деньги, несопоставимые с уровнем их игры. А потом, если переходят в Европу, ничего не могут там показать. Как думаете, если молодого игрока «Динамо», того же Захаряна или Тюкавина, отправить, допустим, в «Урал», что будет? Я как специалист, через которого прошла, грубо говоря, тысяча игроков в разных клубах, скажу вам, что даже там этого футболиста видно не будет. Подпишет контракт – и на этом закончит. Слишком много дифирамбов поют российским футболистам, тем более молодым, слишком много им уделяют внимания, слишком много про них писанины.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук Павел Стипиди
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13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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