Голкипер «ПСЖ» Навас определился с новым клубом

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас, которого новый главный тренер команды Кристоф Галтье назначил резервным голкипером, близок к переезду в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По данным, которыми располагает инсайдер, вратарь уже дал согласие на переход в «Наполи». Теперь клубам осталось между собой согласовать условия сделки. Скорее всего, стороны договорятся об аренде до конца сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Кейлор принял участие в 26 поединках, в которых пропустил 24 гола. Срок действующего контракта голкипера с парижским грандом рассчитан до середины 2024 года.