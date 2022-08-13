Гасперини: «Если у Миранчука получится в Турине, ему лучше остаться там»

На днях российский полузащитник Алексей Миранчук сменил клубную прописку, перейдя на правах аренды из «Аталанты» в «Торино». Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по этому трансферу

«Если у Алексея все получится в Турине, ему будет лучше остаться там», - приводит слова специалиста Bergamo News.

Напомним, что арендный договор Миранчука с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. В контракте прописан пункт о возможном выкупе прав на игрока.

В составе «Аталанты» Алексей провел 56 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.