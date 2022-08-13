Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Если у Миранчука получится в Турине, ему лучше остаться там»

13 Августа 2022 • 07:11 Комментировать

На днях российский полузащитник Алексей Миранчук сменил клубную прописку, перейдя на правах аренды из «Аталанты» в «Торино». Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по этому трансферу

«Если у Алексея все получится в Турине, ему будет лучше остаться там», - приводит слова специалиста Bergamo News.

Напомним, что арендный договор Миранчука с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. В контракте прописан пункт о возможном выкупе прав на игрока.

В составе «Аталанты» Алексей провел 56 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
07:11 · Италия. Серия А
Гасперини: «Если у Миранчука получится в Турине, ему лучше остаться там»
07:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит два громких трансфера
06:36 · Италия. Серия А
Олич: «В Италии Влашич проявит свои лучшие качества» эксклюзив
03:48 · Италия. Серия А
Гасперини намекнул, что «Аталанту» может покинуть и Малиновский
02:24 · Италия. Серия А
Кандрева подписал контракт с «Салернитаной» официально
02:19 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Мы должны начать с победы»
01:58 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Лукаку старается интегрироваться»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Индзаги категорично высказался по поводу продажи Шкриньяра
01:48 · Италия. Серия А
Пиоли: «Чемпионат будет плотнее, чем в прошлом году»
01:16 · Италия. Серия А
Депай сказал «да» «Ювентусу» 1
01:07 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Лукаку способен успешно играть в АПЛ»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Не пригодившийся «Милану» и «Челси» Бакайоко получил предложения от двух клубов
00:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Нас ждёт аномальный сезон»
00:23 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» арендовал защитника «Ювентуса» официально
00:02 · Италия. Серия А
Сын Диего Симеоне переходит в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем