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Чемпионат Италии. Серия А

Олич: «В Италии Влашич проявит свои лучшие качества» эксклюзив

13 Августа 2022 • 06:36 Комментировать

Экс-футболист сборной Хорватии и ЦСКА Ивица Олич в разговоре с «Евро-Футбол.ру» высказался о переходе Николы Влашича в «Торино».

«Да, я видел, что Никола подписал контракт с «Торино». Думаю, для него это очень важно, потому что было видно, что в «Вест Хэме» ему тяжело. Он мало играл, все было непросто. Когда он уходил в «Вест Хэм» в прошлом голу, я говорил, что очень непросто, когда игрок переходит в новый клуб в последний день трансферного окна. Команда уже играла в очень хороший футбол, тренер не видел смысла что-то менять, а Никола переходил в команду не в лучшей форме. Все это сказалось на том, что сезон получился слабым.

В этом году будет чемпионат мира, и если бы он не играл за свой клуб, то он бы пропустил мундиаль, а это было бы большой печалью. Это тоже повлияло на его решение уехать. Важно сказать, что Иван Юрич хорошо знает Влашича, если он будет здоров, то не будет много времени для того, чтобы он начал играть в основе. У него есть все, чтобы заиграть на хорошем уровне. Я уверен, что Италия для Николы лучше, чем Англия. Он сможет продемонстрировать лучшие свои качества», - сказал Олич.

Влашич перешел в «Торино» на правах аренды до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ивица Олич Никола Влашич
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13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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