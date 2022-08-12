Агент назвал цели Миранчука в «Торино»

На этой неделе российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино». Стороны заключили арендное соглашение до окончания нынешнего сезона. О целях футболиста в новой команде поведал его агент Вадим Шпинёв.

«Цель в «Торино» - выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Очень многое зависит от доверия тренера», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний российский полузащитник принял участие в 19 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.