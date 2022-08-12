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Чемпионат Италии. Серия А

Названа новая трансферная цель «Интера»

12 Августа 2022 • 10:38 Комментировать

Защитник французской «Ниццы» Жан-Клер Тодибо пользуется спросом в итальянском Серии А. Согласно сведениям Footmercato, заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляет миланский «Интер».

По данным источника, «нерадзурри» рассматривают Тодибо в качестве потенциальной альтернативы Милану Шкриньяру. Ранее активный интерес к словаку проявлял «ПСЖ».

Тодибо связан контрактными обязательствами с «Ниццей» до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жан-Клер сыграл 40 поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ницца Жан-Клер Тодибо Трансферы футбола - лето 2022
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