Названа новая трансферная цель «Интера»

Защитник французской «Ниццы» Жан-Клер Тодибо пользуется спросом в итальянском Серии А. Согласно сведениям Footmercato, заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляет миланский «Интер».

По данным источника, «нерадзурри» рассматривают Тодибо в качестве потенциальной альтернативы Милану Шкриньяру. Ранее активный интерес к словаку проявлял «ПСЖ».

Тодибо связан контрактными обязательствами с «Ниццей» до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жан-Клер сыграл 40 поединков и отметился одним забитым мячом.