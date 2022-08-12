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Чемпионат Италии. Серия А

Лахиялов: «Миранчук будет конкурировать с Влашичем за одно место на поле» эксклюзив

12 Августа 2022 • 11:30 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в итальянском «Торино».

- В последнее время российские футболисты, уезжающие за границу, зачастую двигаются по одинаковому маршруту. Сначала – переход в команду, которая борется за места в еврокубках. В случае неудачи там – переход в более слабую команду, борющуюся за сохранение места в высшем дивизионе. Если и там не получается, то переход в более слабый чемпионат. И следующий шаг – это уже возвращение в российскую лигу. Миранчук тоже пошёл по этому пути. Сейчас из «Аталанты» переходит в «Торино». Я бы не разделял восторженные комментарии некоторых специалистов, говорящих о том, что Миранчук теперь будет много играть и станет лидером этой команды. Если вы знаете, наряду с ним в «Аталанту» также на правах аренды перешёл небезызвестный нам футболист Никола Влашич. Скорее всего, они будут конкурировать между собой за одно место на поле. Я не думаю, что «Торино» может себе позволить одновременно держать на поле двух таких ярко выраженных атакующих полузащитников. Наверное, играть будет только один из них. Миранчуку придётся конкурировать с неслабым соперником. Мы знаем, что Влашич довольно-таки сильный футболист. У него не заладилось в английском чемпионате, и он приехал в Италию. Надеемся, что Миранчук сможет составить ему конкуренцию и выиграть её, будет игроком основы и покажет, на что он способен.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Чемпионат Италии Шамиль Лахиялов Алексей Миранчук РПЛ
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