Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

- Миранчук мало играл в «Аталанте», поэтому его переход в «Торино» логичен. Предполагается, что теперь у него будет больше игровой практики. А если не получится, Миранчук всегда сможет вернуться в Россию, в любое время. Все знают, что итальянский чемпионат хороший. Может, Миранчук попадёт вместе с «Торино» в какую-то европейскую лигу. Поэтому я считаю, что он принял правильное решение, и ничего такого в этом нет.