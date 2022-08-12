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Чемпионат Италии. Серия А

Шипицин: «Миранчук сможет вернуться в Россию в любое время» эксклюзив

12 Августа 2022 • 10:13 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

- Миранчук мало играл в «Аталанте», поэтому его переход в «Торино» логичен. Предполагается, что теперь у него будет больше игровой практики. А если не получится, Миранчук всегда сможет вернуться в Россию, в любое время. Все знают, что итальянский чемпионат хороший. Может, Миранчук попадёт вместе с «Торино» в какую-то европейскую лигу. Поэтому я считаю, что он принял правильное решение, и ничего такого в этом нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Чемпионат Италии Евгений Шипицин Алексей Миранчук РПЛ
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