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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Миранчук способен стать лидером «Торино»

12 Августа 2022 • 09:22 Комментировать

Экс-рулевой национальной сборной России Фабио Капелло поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером «Торино». Надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А», - передает слова специалиста Sport24.

Российский хавбек перешел в туринский клуб на правах аренды из «Аталанты». Соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше Серии А Миранчук провел 25 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Торино Алексей Миранчук
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