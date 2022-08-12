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Чемпионат Италии. Серия А

Бенитес оценил перспективы «Ромы» в новом сезоне Серии А

12 Августа 2022 • 09:10 Комментировать

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес рассказал, чего ждет от «Ромы» в новом розыгрыше итальянской Серии А.

«Рома» отлично усилилась, подписав Пауло Дибалу и Джорджиньо Вейналдума. Это отличные футболисты, обладающие целым набором полезных качеств. Такое усиление качественно отразится на результате команды. Я считаю, что «Рома» будет участвовать в гонке за скудетто. Опыт Жозе Моуринью поможет им в этом», - передает слова специалиста Roma Press.

Римский клуб стартует в новом розыгрыше чемпионата Италии гостевым матчем против «Салернитаны». Встреча пройдет в воскресенье, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Рафаэль Бенитес
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