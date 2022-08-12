«Интер» продал нападающего в «Сассуоло»

23-летний форвард Андреа Пинамонти перебрался из милаского «Интера» в другой итальянский клуб – «Сассуоло». Об этом рапортует пресс-служба «зелёно-чёрных».

Контракт нападающего с новым клубом рассчитан до середины 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро. В «Сассуоло» Пинамонти будет зарабатывать 2,4 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард выступал на правах аренды за «Эмполи». Андреа принял участие в 36 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и двумя голевыми передачами.